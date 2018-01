Nach Anschlag in Kabul: Eiffelturm in Paris bleibt dunkel

PARIS. Wegen des islamistischen Terroranschlags in Kabul mit fast 100 Todesopfern schaltet Paris am Samstagabend um Mitternacht die Beleuchtung des Eiffelturms ab.

Der Eiffelturm bleibt ohne Licht. Bild: APA

Dies teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo via Twitter mit. Bei dem Angriff der radikalislamischen Taliban im Zentrum der afghanischen Hauptstadt waren mindesten 95 Menschen getötet und 158 verletzt worden. Zuletzt blieb das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt am 24. November dunkel, in Gedenken an die Opfer des Attentats auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel mit über 200 Opfern.

