Moskau im Jahrhundertschneesturm

MOSKAU. Seit Samstag schneit es in Russlands Hauptstadt ohne Unterbrechung.

Ungewöhnliches Bild vom Roten Platz Bild: APA/AFP/VASILY MAXIMOV

Es gibt auch Unfälle in Zeitlupe. Vor einer Fußgängerampel auf der zugeschneiten Krasnaja-Presnaja-Straße hält ein Renault, auch der KIA-Jeep hinter ihm bremst, rutscht trotzdem weiter über den Schnee, kracht dem Renault ins Heck. Leute steigen aus, gestikulieren, betrachten die angebeulten Stoßstangen. Aber als die Ampel wieder auf Grün springt, steigen alle wieder ein und fahren weiter. Offenbar haben die Beteiligten keine Lust, wegen leichter Blechschäden mindestens einen halben Tag auf die überlastete Verkehrspolizei zu warten.

Über Moskau tobt ein Rekordschneesturm. Seit Samstag früh fällt ununterbrochen Schnee, die Schneehöhe liegt bereits bei 55 Zentimeter. Bereits am Samstag kam ein Mann durch einen Stromschlag ums Leben, als er beim Aussteigen aus dem Auto in eine Eispfütze trat, in der ein gerissenes Starkstromkabel lag.

Wegen zerstörter Leitungen brach zwischenzeitlich die Stromversorgung von 40.000 Menschen in Zentralrussland zusammen. In Moskau wurden fünf Menschen durch umstürzende Bäume verletzt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, die schon in der Nacht auf Sonntag auf bis zu minus 12 Grad fielen, gefror der Schneematsch und geriet zum eisglatten Untergrund für sich darauf häufenden Schnee. Seit Samstag wurden in Moskau mehr als 2000 Verkehrsunfälle registriert. Mehr als 100 Flüge auf den vier Moskauer Passagierflughäfen mussten allein am Montag verlegt werden, der Blogger Ilja Warlamow schreibt sogar von 180 verschobenen oder abgesagten Flügen. Unter dem Titel "Schneehölle in Moskau".

11.000 Schneepflüge entwendet

"Das war ein Jahrhundertschneefall", erklärte Bürgermeister Sergei Sobjanin am Montag. "Aber ein Kollaps oder eine Katastrophe sind ausgeblieben, die Stadt arbeitet normal." Tatsächlich meldete das Verkehrsportal Yandex Probki eine Staudichte von 60 Prozent, nur zehn Prozent mehr als üblich. Allerdings fragten sich viele, warum tagelang nur wenige der offiziell einsatzklaren 11.000 Räumfahrzeuge zu sehen waren. "Achtung. In Moskau gab es den Diebstahl des Jahrhunderts", spottete der Blogger Stopliksutow. "Dem Rathaus wurden 11.000 Schneepflüge entwendet." (scholl)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema