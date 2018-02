Mit martialischen Militärparaden feiern viele Länder nationale Feiertage

WASHINGTON. In den USA hat Präsident Trump jetzt die Planung dieser Stärkedemonstration beauftragt.

Ebenfalls Tradition: Militärparade in Paris Bild: EPA

US-Präsident Donald Trump träumt von einer Militärparade in Washington D.C. – dort sollen die US-Streitkräfte ihre militärische Stärke demonstrieren. Auslöser für den Wunsch war die traditionelle Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Elysees in Paris, der Trump am 14. Juli 2017 beiwohnte. Militärparaden gibt es auch in vielen anderen Ländern.

RUSSLAND: begeht seinen wichtigsten Feiertag, den Sieg über Nazi-Deutschland, am 9. Mai mit großen Militärparaden. Jene zum 70. Jahrestag des Kriegsendes 2015 auf dem Roten Platz in Moskau war eine der größten in der Geschichte mit 16.000 Soldaten und rund 200 Einheiten Kriegstechnik.

CHINA: ließ lange große Militärparaden nur in mehrjährigen Abständen zum Nationalfeiertag am 1. Oktober abhalten. Unter Präsident Xi Jinping nimmt die Taktzahl zu. Um das 70. Jubiläum der Kapitulation Japans zu feiern, erlebte Peking 2015 die bisher größte Militärparade mit 12.000 Soldaten, 200 Militärflugzeugen und 500 gepanzerten Fahrzeugen.

NORDKOREA: hielt erst am Donnerstag eine Parade zum 70. Jahrestag der Gründung seiner Armee ab. Auch zum Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung – dem "Tag der Sonne" – schickt die Regierung Tausende Soldaten und viel Kriegsgerät durch Pjöngjang.

Im Iran findet die Parade am 18. April statt. 1979 hatte die Armee ihre Solidarität mit der Revolution sowie dem Revolutionsführer Ruhollah Khomeini verkündet.

GROSSBRITANNIEN: An einem Samstag im Juni wird mit der Parade "Trooping the Colour" der Geburtstag der Queen gefeiert.

ITALIEN: Immer am 2. Juni marschiert das Militär an den Kaiserforen in Rom. Mit der Parade wird die "Festa della Repubblica", der Nationalfeiertag, begangen.

In SPANIEN findet am Nationalfeiertag (12. Oktober) eine Militärparade auf dem Madrider Prachtboulevard Paseo del Prado statt.

GRIECHENLAND: Hier gibt es zwei Paraden. Eine am 25. März in Athen aus Anlass des Beginns des Unabhängigkeitskampfes gegen das Osmanische Reich 1821 und am 28. Oktober in Thessaloniki anlässlich des Widerstands gegen die Invasion Italiens 1940.

FINNLAND: Hier gibt es ebenfalls zwei Militärparaden: am Unabhängigkeitstag (6. Dezember) in Kuopio und am Flaggentag (4. Juni).

In POLEN findet am 15. August der Tag der Armee statt. Seit 2007 wird der Tag mit einer Militärparade gefeiert. Erinnert wird an die siegreiche Schlacht gegen die Sowjets im Jahr 1920.

DEUTSCHLAND: Mit einer Militärparade auf der Straße des 17. Juni verabschiedeten sich die West-Alliierten am 19. Juni 1994. Bis zum Fall der Mauer 1989 marschierten die Truppen alljährlich auf der Straße des 17. Juni auf, um ihre Präsenz in der Stadt zu demonstrieren. In der DDR fand die Parade immer am Tag der Republik (7. Oktober) im Ostteil Berlins statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema