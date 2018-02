Mit David Bowie und dem Tesla-Cabrio ins All

CAPE CANAVERAL. Die Groß-Rakete "Falcon Heavy" des Tesla-Chefs hob erstmals zum Testflug ab

Ab ins All: Die Rakete des Tesla-Gründers startet. Bild: APA/AFP/JIM WATSON

Man hätte auch einen Beton- oder Stahlblock als Testladung nehmen können. Aber "wir dachten, es sei lohnender, ein bisschen Spaß zu machen", begründete man bei "SpaceX", dem Raumfahrt-Unternehmen von Elon Musk, die Auswahl der Fracht. An Bord der "Falcon Heavy", der ersten Großrakete des US-Unternehmens, wurde ein kirschrotes Tesla-Cabrio aus dem Privatbesitz des Firmengründers ins All geschossen. Auf dem Fahrersitz wurde ein Dummy im Raumanzug platziert, aus der Sound-Anlage tönte in einer Endlosschleife David Bowies Pop-Klassiker "Space Oddity". Das Auto soll mit der Raumkapsel auf eine Erde-Mars-Umlaufbahn gebracht werden und dort möglichst lange bleiben.

Historische Startrampe

Die Rampe mit der Nummer 39A auf Cape Canaveral war dieselbe, von der einst Apollo 11 zur Mond-Mission startete. Nach wetterbedingten Verzögerungen war es Dienstag um 14.20 Uhr Ortszeit schließlich so weit: Die "Falcon Heavy" hob ab. Zehntausende Besucher beobachteten das Spektakel, darunter der 88-jährige NASA-Veteran Buzz Aldrin, zweiter Mann auf dem Mond.

Nach rund 70 Kilometern des Jungfernfluges der "Falcon Heavy" wurden die Antriebsraketen der ersten Zündstufe abgekoppelt. Die beiden Antriebseinheiten kehrten planmäßig zur Erde zurück. Eine kleine Panne gab es allerdings: Eine dritte Antriebseinheit landete nicht wie vorgesehen auf einer ferngesteuerten Schwimmplattform, sondern im Atlantik.

Die "Falcon Heavy" ist nach Angaben von SpaceX mit 70 Metern Länge und mehr als 60 Tonnen Nutzlast die größte derzeit genutzte Weltraumrakete. Sie entfalte doppelt so viel Antriebsschub wie die Raketen aktueller Mitbewerber, sagen die Konstrukteure. Nur die Saturn-V-Mondraketen und die zweimal geflogene "Energija" der Sowjets seien stärker gewesen.

SpaceX will Flüge ins All verbilligen. Die Wiederverwertbarkeit der ersten Zündstufen soll den Raumflug verhältnismäßig preisgünstig machen. Künftig will das Unternehmen etwa große, leistungsstarke Satelliten für die US-Streitkräfte ins All transportieren. Bei Vorgängermissionen hatte SpaceX bereits Raumfrachter zur internationalen Raumstation ISS geschickt und auch Spionagesatelliten in ihre Umlaufbahn gebracht.

Die neue Rakete ist auch für den Transport bemannter Weltraum-Missionen ins All konzipiert worden. Den Plan, mit der "Falcon Heavy" auch Weltraumtouristen in den Orbit zu schießen, habe Musk jedoch vorerst zurückgestellt, berichteten US-Medien. Dies sei der bereits nächsten Raketengeneration vorbehalten. Die neue Superrakete Musks ist nur ein Beispiel für das gegenwärtige Wettrüsten im Kampf um Vorteile im Weltraum.

Sowohl die US-Weltraumbehörde NASA baut an einer neuen Schwerlastrakete als auch der private SpaceX-Konkurrent Blue Origin. Auch der Brite Richard Branson will mit seiner Raumfahrt-Sparte Virgin Galactic unbedingt ins All. "Wir wollen einen neuen Wettlauf im All", sagte Musk. Sein erklärtes Ziel ist aber, einst den Mars zu besiedeln.

