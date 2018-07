Mit 8 Jahren an die Uni - ein Wunderkind?

BRÜSSEL. Der 8-jährige Belgier Laurent Simons hat gerade das Gymnasium abgeschlossen. Nach dem Sommer möchte er ein Studium beginnen.

Laurent Simons Bild: Screenshot

Bereits im Alter von sechs Jahren war Laurent Simons mit der Volksschule fertig. Für das Gymnasium brauchte er dann nurmehr weitere zwei Jahre. Gemeinsam mit seinen 18-jährigen Schulkollegen hat der 8-Jährige nun maturiert und möchte nach dem Sommer mit einem Studium beginnen. Der Belgier wird in internationalen Medien bereits als Wunderkind gehandelt.

Eindeutig hochbegabt

Mit einem IQ von 145 kann Laurent eindeutig als hochbegabt eingestuft werden. Denn das ist das Limit der IQ Skala, mehr Punkte können nicht erreicht werden. Wie sich das äußert? Bei Laurent fiel auf, dass er früh begann sich in der Schule zu langweilen. Die Lehrer hätten ihm immer zu lange für Antworten gebraucht. Aber auch Probleme im Kontakt mit anderen Kindern seien den Eltern aufgefallen.Vor allem das Spielen mit anderen Kindern sei Laurent schwer gefallen so der Vater. Er habe sich immer mehr für das Lernen interessiert.

Nach dem Sommer will er studieren

Zwei Monate muss sich Belgiens Wunderkind nun gedulden bis er an einer Universität anfangen kann. Die Eltern können sich vor Anfragen der verschiedensten Unis gar nicht mehr retten. Welche Fachrichtung Laurent wählen will weiß er noch nicht sicher. Bereits mit sechs Jahren kündigte er an einmal Astronaut oder Chirurg werden zu wollen. Jetzt stehen ihm jedenfalls alle Türen offen und Zeit sich zu entscheiden hätte er jedenfalls noch genug. Sein Vater würde ihn bei allem unterstützen, auch wenn sein Sohn sich überlegen würde Schreiner zu werden. „Hauptsache er ist glücklich.“

