Mit 30 ist Schluss mit Hotel Mama

NEW YORK. Gericht gab Eltern bei Räumungsklage gegen ihren Sohn recht

Sohn (l.) und seine Eltern (r., mit ihrem Anwalt) vor Gericht Bild: AP

Trotz fünf schriftlicher Bescheide und eines Geldangebots von umgerechnet knapp 1000 Euro weigerte sich ein 30-Jähriger beharrlich, aus dem Haus seiner Eltern im US-Bundesstaat New York auszuziehen. Ein Richter des Obersten Gerichts des Bezirks Onondaga gab den Eltern jetzt recht – und wies den Sohn an, das Haus in Camillus rund 420 Kilometer nordwestlich von New York zu verlassen, berichteten US-Medien.

Die Verhandlung am Dienstag soll nur eine halbe Stunde gedauert haben. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Sohn bezeichnete Richter Donald Greenwood die Forderung des Mannes nach einer zusätzlichen sechsmonatigen Kündigungsfrist als "unerhört". Eine klare Frist bis zum Auszug setzte der Richter jedoch nicht.

Aus Sicht des jungen Mannes besteht seit Jahren eine "Wohnübereinkunft": Diese beinhalte weder, dass er einen Beitrag zu den Ausgaben leisten oder bei den Hausarbeiten helfen solle, so schreibt die britische "Daily Mail". Michael Rotondo lebt seit acht Jahren in seinem Zimmer, ohne Miete zu zahlen. Er behauptet, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, sagt aber nicht, worum es sich dabei handelt.

Sohn kündigt Anfechtung an

Einige US-Medien veröffentlichten Briefe der Eltern an ihren Sohn. Dort heißt es etwa: "Michael, nach einer Diskussion mit deiner Mutter haben wir entschieden, dass du sofort das Haus verlassen sollst." Doch alle Versuche, den Sohn zum Verlassen des Hauses zu bringen, nutzten nichts.

Nach dem Gerichtsbeschluss erklärte der junge Mann Journalisten, dass er die Entscheidung anfechten wolle – und kehrte allem Anschein nach in das Haus seiner Eltern zurück.

