Meldungen aus den Regionen

Protest im Senatsgebäude Bild: REUTERS

BERLIN. Die Tochter des Nazi-Führers Heinrich Himmler hat laut "Bild"-Zeitung unter anderem Namen von 1961 und 1963 für den deutschen Auslands-Nachrichtendienst BND gearbeitet. Dem Bericht zufolge soll Gudrun Burwitz in Pullach als Sekretärin angestellt gewesen sein. Sie sei bis ins hohe Alter in rechtsextremen Kreisen aktiv gewesen und habe an Nazi-Aufmärschen teilgenommen.

WASHINGTON. Die US-Polizei nahm gestern 600 Menschen vorübergehend fest, die in einem Senatsgebäude in Washington gegen Trumps Einwanderungspolitik protestiert hatten – wegen "ungesetzlichen Demonstrierens". Viele der überwiegend weiblichen Demonstranten – darunter Schauspielerin Susan Sarandon – hatten sich in Rettungsdecken eingewickelt, wie sie die Behörden an Einwanderer-Kinder verteilt hatten, die an der US-Grenze von ihren Eltern getrennt worden waren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema