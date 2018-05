Meldungen aus den Regionen

BRUNY ISLAND. Rund 1,35 Millionen Zuchtlachse sind an der Westküste des australischen Bundesstaates Tasmanien verendet. Die Tiere seien zwischen Oktober 2017 und Mai 2018 in der Bucht Macquarie Harbour gestorben, teilte die tasmanische Umweltbehörde EPA am Dienstag mit. Die Behörde ordnete als Konsequenz eine Reduzierung der örtlichen Lachs- und Forellenzucht an, damit sich die Gewässer erholen können.

SYDNEY. Das durch den Klimawandel bedrohte Great Barrier Reef vor Australien hat sich in den vergangenen 30.000 Jahren fünf Mal von einem fast vollständigen Kollaps erholt. Wie australische Forscher im Journal "Nature Geoscience" berichteten, starb das Korallenriff in dieser Zeit durch Schwankungen des Meeresspiegels mehrfach fast komplett ab.

PARIS. Eine Familie aus Frankreich entdeckte auf dem Dachboden ihres Hauses eine Porzellanvase aus der Qing-Dynastie. Wert: mindestens 500.000 Euro. Das kostbare Stück lag jahrzehntelang in einem Schuhkarton. Die Vase im Famille-Rose-Stil ist mit Hirschen, Kranichen und anderen Tieren bemalt und in makellosem Zustand.

