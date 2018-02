Meldungen aus den Regionen

DAMASKUS. Die am Samstag verabschiedete UNO-Resolution für eine "unverzügliche" Waffenruhe in Syrien hat das Blutvergießen zunächst nicht gestoppt: Regierungstruppen bombardierten laut der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" gestern erneut die Rebellenhochburg Ost-Ghouta. Zudem lieferten sich Regierungstruppen und Rebellen offenbar heftige Bodengefechte.

LONDON. In der britischen Stadt Leicester hat es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen "schweren Zwischenfall" gegeben. Alle verfügbaren Rettungskräfte seien im Einsatz, teilten die Behörden mit. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden. Ein Feuerwehrmann sagte, man sei angefordert worden, nachdem es Berichte über eine schwere Explosion und einen Gebäudeeinsturz gegeben habe. Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Dabei seien ein Lebensmittelgeschäft und ein Haus zerstört worden. Auf Twitter wurden Fotos und Videos gepostet, in denen aus einem Gebäude schlagende Flammen zu sehen sind.

