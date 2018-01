Meldungen aus den Regionen

Bild: Reuters

TRABZON. Ein plötzlicher Schub im rechten Triebwerk hat laut den Piloten dazu geführt, dass die Boeing 737-800 von Pegasus Airlines in Trabzon nach der Landung von der Rollbahn abkam. Die Maschine hatte nach der Landung in der türkischen Schwarzmeerstadt plötzlich nach links Richtung Meer abgedreht. Die Boeing mit 158 Menschen an Bord kam von der Rollbahn ab und rutschte einen Abhang zum Meer hinunter. Sie kam nur wenige Meter vor dem Wasser zum Stehen.

MASERU. Beinahe so groß wie ein Tennisball und von "außergewöhnlicher Qualität": Im afrikanischen Lesotho wurde ein 910 Karat schwerer Rohdiamant gefunden. Das erklärte das Bergbauunternehmen Gem Diamonds in London. Der 182 Gramm schwere, farblose Stein gilt damit als fünftgrößter jemals geborgener Diamant weltweit. Eine vergleichbar hohe Qualität komme in weniger als einem Prozent der geschürften Diamanten vor, heißt es. Welchen Erlös der Riesen-Diamant einbringen wird, ist nicht bekannt. Er gilt aber als nahezu unbezahlbar.

