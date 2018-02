McDonald's bietet Valentinstags-Menü an

Wer bislang dachte, McDonald's und Romantik sind ungefähr so weit voneinander entfernt wie die Erde vom Mond, soll bald eines besseren belehrt werden

(Symbolfoto) Bild: EPA

Die Fastfood-Kette hat sich für den anstehenden Valentinstag eine besondere Aktion für die Fastfood-Fans unter den Verliebten ausgedacht.

Anstelle eines ganz gewöhnlichen Kerzenlicht-Dinners in einem schicken Restaurant können Liebespaare in Großbritannien zum diesjährigen Valentinstagauch einfach einen Tisch bei McDonald’s reservieren. Der Betreiber einer Filiale im englischen Newcastle hat über die sozialen Netzwerke angekündigt, die Gäste am 14. Februar mit einem Drei-Gänge-Menü zu überraschen.

Für umgerechnet rund 23 Euro soll jedem Paar ein Menü seiner Wahl aufgetischt werden. Bei der Vorspeise können sich die Gäste zwischen Käsesticks und vier Chicken Nuggets entscheiden, beim Hauptgang stehen Bic Mac, Chicken Burger, Fisch Burger oder Veggie Burger, sowie 20 Chicken Nuggets zur Auswahl. Als Beilage gibt es Pommes, zum Trinken wird Cola empfohlen. Zum Dessert kann Apfelkuchen, ein Muffin, eine Fruchttasche oder ein McFlurry gewählt werden.

Dieses Menü steht auf der Speisekarte, allerdings können trotzdem auch alle anderen Burger bestellt werden. Der Betreiber verspricht den Gästen das "romantischste kulinarische Erlebnis der Geschichte." Wer also einen Tisch ergattern will, sollte sich unbedingt vorher darum kümmern: Ab 19 Uhr kann für jeweils eine Stunde ein Plätzchen reserviert werden.

