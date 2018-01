Mann wollte Verlust gewaltsam aus Spielautomaten holen

AACHEN. In Begleitung seiner wütenden Ehefrau hat ein Mann in Aachen in Deutschland versucht, seinen Verlust aus einem Spielautomaten gewaltsam zurückzuholen.

Mit Beil, Hammer und Schraubenzieher machte er sich laut Polizei ans Werk. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls.

Der Inhaber eines Cafes, in dem der Automat hängt, rief in der Nacht auf Samstag die Polizei. Der Mann, der offenbar eine höhere Summe verspielt hatte, habe beim Eintreffen der Beamten mit einem Hammer in der Hand vor dem Automaten gehockt. Seine Frau hatte offenbar auf einer Wiederbeschaffung des verspielten Gelds bestanden.

