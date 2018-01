Mann schoss in Wohnung um sich - Polizeihund tot

FULDA. Ein 63-jähriger Mann hat in seiner Wohnung in Fulda (Hessen) mehrfach mit scharfer Munition um sich geschossen und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Polizeihund wurde tödlich getroffen, wie die Exekutive am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen soll der Mann am späten Samstagabend angefangen haben, mit einer scharfen Kleinkaliberwaffe in seiner Wohnung umherzuschießen. Unter anderem feuerte er in Richtung seines 66-jährigen Bruders, der unverletzt blieb. Das Wohnhaus wurde geräumt und von einem Spezialeinsatzkommando umstellt. Die Polizei versuchte über mehrere Stunden, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Da er aber weiterhin um sich schoss, betraten Spezialkräfte das Haus mit zwei Diensthunden. Dabei wurde ein Tier vom Täter angeschossen. Kurz darauf konnte der Mann festgenommen werden.

