Mann schoss aus Auto: Sechs Afrikaner verletzt

MACERATA. In der italienischen Stadt Macerata hat ein 28-jähriger Italiener am Samstag aus dem Autofenster heraus auf Menschen geschossen und dabei sechs afrikanische Migranten verletzt.

Ein 28-Jährige hatte am Vormittag für Panik auf den Straßen Maceratas gesorgt. Bild: social media (Reuters)

Diese wurden ins Spital eingeliefert. Der Mann feuerte an mehreren Orten der Stadt auf Afrikaner, bevor er nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen wurde. Vermutet wird ein rassistischer Hintergrund.

Der Mann, der eine italienische Flagge auf den Schultern trug, zeigte einen faschistischen Gruß mit dem ausgestreckten rechten Arm, als er sich widerstandslos von der Polizei festnehmen ließ, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Beamten stellten eine Pistole sicher. Der Mann wurde in eine Polizeikaserne gebracht, wo er seine Tat gestand.

Der 28-Jährige hatte am Vormittag für Panik auf den Straßen Maceratas gesorgt. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Wagen ein. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt in der Adria-Region Marken wurden gestoppt. Der Bürgermeister, Romano Carancini, appellierte per Facebook an die Bürger, nicht außer Haus zu gehen.

Die Tat ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die zerstückelte Leiche einer 18-jährigen Italienerin in zwei Koffern entdeckt worden war. Ein aus Nigeria stammender Migrant und Drogendealer sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Eine Racheaktion wird vermutet.

Die Römerin Pamela Mastropietro war am Montag aus einer Drogenentzugsanstalt bei Macerata verschwunden, in der sie sich seit wenigen Tagen wegen ihrer Rauschgiftprobleme aufhielt. Die Trolleys mit ihrer Leiche waren am Mittwoch auf einer Landstraße in Pollenza nahe Macerata von einem Mann bemerkt worden, der die Polizei informierte. In der Wohnung des Nigerianers wurden die blutbeschmierten Kleider der jungen Frau und ein Beil gefunden, mit dem der Täter die Leiche zerstückelt haben soll. Der Nigerianer bestritt die Vorwürfe.



2 Kommentare observer (12372) 03.02.2018 15:56 Uhr Es gibt für diese Tat keine Entschuldigung. Und es ist zu befürchten, dass so was im Zunehmen begriffen ist. Irgendwann kommt es zu solchen Reaktionen, wenn in bester Absicht gewisse Toleranzgrenzen der ansässigen Bevölkerung überschritten werden und es dann vielleicht auch noch éinen Auslöser gibt, der das Pulverfass zur Explosion bringt. Das ist leider eine Tatsache, auch wenn man das verurteilt. Es wir nichts anderes überbleiben, als Gerettete oder Eingesickerte sofort nach Rettung oder nach Entdeckung wieder zurückzubringen, wenn man solche Dinge verhindern will. Gleichzeitig muss man aber auch vor Ort oder in der Nähe auf dem Herkunftskontinen helfen, damit die Migration eingebremst wird. Nur mit Gewalt und Abschottung wird das nicht gehen, bzw. es wäre - ausser bei puren WirtschaftsmigrantInnen höchst inhuman. Es wird also beides brauchen, Abschottung und Repatriierung und Hilfe am Herkunftskontinetn bzw. im Herkunftsland. Und auch Verhaltensänderungen der Afrikaner sind nötig. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) pepone (42271) 03.02.2018 15:11 Uhr in einigen Regionen Italien sind Afrikaner die " Herrscher " da leben KEINE Einheimischen mehr ...

ich fürchte die Situation wird sich verschlimmern wenn noch mehr Afrikaner nach Italien kommen und NICHT zurückgeschickt werden !



ich hatte schon berichtet dass Nachschub aus Afrika nach Europa kommt um den erfolgreichen Drogendeal und Menschendeal aufrechterhalten zu können.



Gestern zeigte Arte wie Nordafrikaner per Jetski oder kleine schnelle Boote durch die Gibraltarmeeresenge nach Spanien kommen. Sogar mit Surfbretter ! Antwort schreiben

