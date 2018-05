Mann klettert in vierten Stock, um Kind zu retten

PARIS. Ein 22-jähriger Mann wurde in Paris zum Helden, weil er vier Stockwerke an der Hausfassade hochkletterte und einen vierjährigen Buben rettete.

In Paris wurde ein 22-Jähriger nach dieser Kletteraktion zum Helden. Bild: Twitter/Screenshot

Mit einer waghalsigen Kletteraktion hat ein junger Mann in Paris ein Kleinkind gerettet, das an der Außenseite einer Balkonbrüstung baumelte und vier Stockwerke in die Tiefe zu stürzen drohte. Passanten filmten, wie der 22-Jährige sich an der Fassade eines Gebäudes am Samstagabend von Balkon zu Balkon nach oben hangelte, bis er das Kind erreichte und über die Brüstung zurück auf den Balkon zog.

Das Kind war offenbar über die Balkonbrüstung gerutscht und hing an einer Hand über dem Abgrund. Nach der erfolgreichen Rettungsaktion wurden der Retter und das Kind, ein vierjähriger Bub, sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Beide waren wohlauf, das Kind hatte jedoch einen Schock erlitten.

Tous les héros ne portent pas de cap, mais tous sont d’un courage extraordinaire. Respect pour ce jeune athlète qui a sauvé cet enfant hier à Paris.pic.twitter.com/CuBXAbzEgX — Stéphane Fort (@Stephane_Fort) 27. Mai 2018

Der Vater des Buben wurde in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Das Kind wurde zunächst in die Obhut des Jugendamtes genommen. Das Video von der Rettungsaktion wurde bis Sonntagnachmittag bereits mehr als drei Millionen Mal aufgerufen.

Auf die Frage, warum er das Risiko auf sich genommen habe, an der Fassade in den vierten Stock zu klettern, sagte der 22-jährige Mamoudou Gassama Le Parisien: "Weil es ein Kind ist". An das Risiko, dass ihm selbst etwas passieren könnte, habe er gar nicht gedacht. Erst als er den Buben im Arm hatte, fing er an zu zittern.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema