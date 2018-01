Mahatma Gandhi: Vor 70 Jahren wurde Indiens Freiheitsikone ermordet

NEU-DELHI. Mit gewaltlosem Widerstand hatte er sein Land von der Kolonialmacht befreit.

Mahatma Gandhi Bild: AFP/PRESS INFORMATION BUREAU

Die Kugel eines fanatischen Hindu-Fundamentalisten tötete am 30. Jänner 1948 den indischen Mystiker und Menschenrechtler Mahatma Gandhi bei einer Gebetsversammlung in Delhi. Kurz zuvor hatte die von ihm organisierte Unabhängigkeitsbewegung durch gewaltlosen Widerstand dem Britischen Empire einen entscheidenden Schritt abgerungen: Die Kolonialmacht gab den indischen Subkontinent frei.

Doch dann entluden sich in den Indern aufgestaute Aggressionen: Während eines blutigen Bürgerkriegs zerfiel das Land in das hinduistisch dominierte Indien und das muslimische Pakistan.

Mahatma Gandhi wurde 1869 als Mohandas Karamchand in eine traditionsbewusste Familie, die dem Hinduismus angehörte, geboren. Später verlieh man ihm den Titel "Mahatma – die große Seele".

Als Jus-Student lernte er in London die Bibel kennen und war fasziniert von der Bergpredigt. Nach dem Studium nahm er als junger Anwalt eine Stelle in Südafrika an.

1907 organisierte Gandhi dort zum ersten Mal gewaltlosen Widerstand der farbigen Bevölkerung gegen die englische Kolonialgesetzgebung. Als Gandhi 1915 nach Indien zurückkehrte, wurde er wie ein Volksheld gefeiert. Doch Gandhi war erschüttert: Während sich die englische Kolonialmacht an den Natur- und Bodenschätzen bereicherte, herrschte in vielen Regionen bittere Armut.

Marsch gegen das Salzmonopol

1917 gründete Gandhi den Sabarmati-Ashram, eine Siedlung, in der er seine Ideale verwirklichen wollte. Er gründete Zeitungen, organisierte gewaltlosen Widerstand. 1924 wurde Gandhi zum Präsidenten des Nationalkongresses gewählt. Doch der Asket, der sich aus Solidarität mit den Ärmsten nur mit einem Lendentuch bekleidete, fühlte sich in der Politiker-Rolle unwohl. 1926 zog er sich zu einem "Schweigejahr" zurück.

1930 initiierte Gandhi eine der spektakulärsten Aktionen, den "Salzmarsch": Tausende arme Inder wanderten unter seiner Leitung ans Meer, um dort Salz zu sammeln und damit das von den Briten errichtete Salzmonopol zu brechen.

