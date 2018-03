Linzer Fotograf bei Skilift-Unfall in Georgien: „Es war wie im Horrorfilm“

GUDAURI. Es waren die längsten 90 Sekunden seines Lebens, als der Sessellift im georgischen Skigebiet Gudauri plötzlich anfing, mit doppelter Geschwindigkeit rückwärts zu fahren, sagt Gregor Hartl. Der Linzer Fotograf war mit Freunden eine Woche in Georgien auf Skiurlaub und saß Freitagnachmittag auf dem Unfall-Lift.

Dieses Foto schoss der Linzer Gregor Hartl aus dem Lift. Bild: Gregor Hartl

Für die neunköpfige Reisegruppe aus Oberösterreich war es die zweite Fahrt des Tages, als der Skilift plötzlich stehen blieb. „Wir waren im oberen Bereich und standen dort eine Weile. Anfangs haben wir noch gewitzelt, was wir machen, wenn irgendwas mit dem Lift nicht in Ordnung wäre. Irgendwann fuhr er dann rückwärts. Das wirkte normal, bis er immer schneller wurde“, erzählt Hartl im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Ein Dutzend Verletzte

Die Scherze schlugen in Panik um, als die Freunde sahen, wie die ersten Personen aus den Sesselliften sprangen. „Wir haben uns darauf eingestellt, auch zu springen, aber der Lift blieb Gott sei Dank stehen. Es war zum Fürchten“, sagt Hartl. Zwei seiner Freunde sprangen und blieben zum Glück unverletzt.

Dennoch forderte das Skilift-Unglück in Gudauri zwölf Verletzte, wie der georgische Gesundheitsminister David Sergeenko bestätigte. Eine schwangere Schwedin und ein Ukrainer wurden in das Krankenhaus nach Tiflis gebracht, sechs Georgier werden in umliegenden Kliniken behandelt. Eine Frau konnte Sonntagvormittag von der künstlichen Beatmung genommen werden.

Video: Augenzeugen berichten

Ursache wird zurzeit geklärt

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Ein Sprecher des georgischen Wirtschaftsministeriums sagte im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass die zuständige Stromfirma Energo Pro Georgia kein Problem an der Elektrizität feststellen konnte. Spezialisten des österreichischen Skilift-Herstellers Doppelmayr sind bereits seit Samstag früh am Unglücksort und wurden Sonntagnachmittag mit einem unabhängigen Prüfinstitut zur Anlage vorgelassen, sagt Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann. Auch der georgische Wirtschaftsminister Dimitri Kumsishvili ist bereits in Gudauri. Mit ersten Ergebnissen könne man frühestens im Laufe der Woche rechnen, so Assmann.

„So was erlebt man nicht oft. Und ein zweites Mal will ich das auch nicht sehen“, sagt Hartl.

Der Urlaub endete für Hartl fast in der Katastrophe.Foto: Gregor Hartl

Video: Nachdem ein Sessellift in Georgien am Freitag außer Kontrolle geraten war, wird nach der Ursache des Unglücks gesucht.

Video: Ein Skisportler filmte den Unfall mit seiner Helmkamera

