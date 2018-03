Letzter Wille: "Schaut zu den Sternen!"

CAMBRIDGE. Astrophysiker in seinem Video-Vermächtnis: "Es kommt darauf an, nicht aufzugeben"

1995 heiratete Hawking seine Pflegerin Elaine Mason. Bild: Reuters

"Dass es uns Menschen, die wir selbst hauptsächlich Ansammlungen von Partikeln der Natur sind, möglich war, so nah an ein Verständnis der Gesetze zu kommen, die uns und das Universum regieren, ist ein großer Triumph." Das sagte Astrophysiker Stephen Hawking in einem Video, das anlässlich seines 75. Geburtstags aufgenommen wurde. Es war sein Abschied von der Welt. Der Brite (76) erlag gestern in der Früh seiner langjährigen Nervenkrankheit ALS. "Es war eine großartige Zeit, um am Leben zu sein", resümierte Hawking in dem emotionalen Video, das seine Universität Cambridge gestern ins Internet stellte. Allein in den ersten drei Stunden nach Veröffentlichung wurde das Video mehr als eine halbe Million Mal angesehen.

Das Bild des Universums hat sich in den vergangenen Jahrzehnten umfassend verändert. Stephen Hawking war dafür federführend verantwortlich. Er sei glücklich, wenn er dafür einen kleinen Beitrag leisten konnte, sagte er in dem Video und rief dazu auf: "Schaut zu den Sternen und nicht hinab auf eure Füße. (...) Seid neugierig, und wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben."

Der Nachfolger Newtons

Hawking wurde am 8. Jänner 1942 in Oxford geboren. Seine Erkrankung wurde bereits in seiner Zeit als Physikstudent erkannt – Ärzte sagten ihm damals nur noch wenige Jahre Lebenszeit voraus. Auf den Rollstuhl war er ab 1968 angewiesen. Doch die Krankheit schritt bei ihm sehr langsam voran und konnte seinen Aufstieg in der Wissenschaft nicht aufhalten: 1979 wurde er Professor für Mathematik in Cambridge, über 30 Jahre lang hatte er dort den renommierten Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik inne – und stand damit in der Nachfolge von Isaac Newton.

Das Privatleben kam trotz seiner Karriere nicht zu kurz. Hawking war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. 30 Jahre lang war er mit seiner Jugendliebe, Jane Wilde, verheiratet, doch die Ehe scheiterte – später bezeichnete sie ihn als einen "Haustyrannen". 1995 heiratete Hawking seine Pflegerin, Elaine Mason. Die Verbindung dauerte elf Jahre.

Trotz Gesundheitsproblemen lief das Gehirn des Genies stets auf Hochtouren. Neue Theorien entwickelte Hawking zu Schwarzen Löchern und dem Urknall: Die Schwarzen Löcher im All sind demnach keine Endstationen. Zwar saugen sie durch ihre enorme Schwerkraft alles ein, was ihnen zu nahe kommt, und lassen nicht einmal das Licht entkommen. Hawking konnte aber in der Theorie zeigen, dass Schwarze Löcher sehr langsam verdampfen – eine Folge der Quantenphysik. Die dabei entstehende Hawking-Strahlung ließ sich bisher nicht nachweisen. Andernfalls hätte er längst einen Nobelpreis erhalten.

Zuletzt trat Hawking vermehrt als Mahner auf. Intelligente Roboter, Klimaerwärmung, Atomkrieg und durch Gentechnik hergestellte Viren könnten die Erde gefährden, warnte er.

"Er war ein großer Wissenschafter und ein außergewöhnlicher Mann, dessen Arbeit und Vermächtnis noch viele Jahre weiterleben werden", erklärten seine Kinder Lucy, Robert und Tim.

"Wir haben einen kolossalen Verstand und einen wundervollen Geist verloren", schrieb Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web. Die Uni Cambridge bezeichnete ihn als "eine Inspiration für Millionen".

Star im Trickfilm und TV

In zahlreichen Filmen und TV-Serien spielte Stephen Hawking mit oder war selbst Thema:

1993 spielte er an Bord des Raumschiffs Enterprise Poker.

Seit 1999 trat Hawkings gelbes Alter Ego gelegentlich bei den „Simpsons“ auf.

2012 traf Jungphysiker Sheldon Cooper aus der Serie „Big Bang Theory“ auf Hawking und fiel prompt in Ohnmacht.

Der Film „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ (2014) erzählt von Hawkings erster Ehe. Oscar für den Hawking-Darsteller Eddie Redmayne.

Sein langsamer Verfall

Im Alter von 21 Jahren wurde bei dem jungen Physiker Stephen Hawking Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert. Die Krankheit zerstört Nerven und verursacht fortschreitende Muskellähmung. Die Betroffenen können sich immer weniger bewegen, sie haben Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen und Atmen. Das Bewusstsein und der Intellekt bleiben aber in der Regel intakt. Etwa die Hälfte der Patienten stirbt innerhalb der ersten drei Jahre, Todesursache ist meist Atemlähmung. Hawking litt unter einersehr seltenen, langsam verlaufenden Form von ALS.

