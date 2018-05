Lehrerin korrigiert Brief von Trump - und schickt ihn zurück

Sie hatte einen Protestbrief an den Präsidenten geschrieben. Doch als die Antwort kam, zückte die pensionierte US-Lehrerin den Korrekturstift.

Die Lehrerin will ihm den Brief korrigiert zurückschicken. Bild: Yvonne Mason/Facebook

Gut hat er nicht abgeschnitten. Donald Trumps Brief an eine frühere Englisch-Lehrerin sorgt derzeit für Schlagzeilen - und vor allem ihre Korrekturen. Bei dem Brief handelt es sich um ein Schreiben, das Trumps Unterschrift trägt und auf offiziellem Briefpapier des Weißen Hauses gedruckt. Ist am 3. Mai wurde es an Yvonne Mason, eine 61-jährige, pensionierte High-School-Englischlehrerin geschickt. Diese hatte sich über Trumps Waffenpolitik beschwert, er versuchte sich zu rechtfertigen. Doch Mason war mit dem Schreiben ganz und gar nicht zufrieden - sie zückte den Rotstift und rückte dem Brief mit Korrekturen an Stil und Rechtschreibung zu Leibe. "OMG this is WRONG!", steht jetzt handschriftlich groß auf dem Schreiben des Präsidenten.

Obwohl sie bereits seit vergangenem Jahr im Ruhestand ist, komme sie aus dem "Text-Verbesserungs-Modus" nicht so recht heraus, wie Mason der New York Times verriet. Nachdem sie den Brief verbessert hatte, machte sie ein Foto davon, postete dieses auf Facebook und schickte den Brief zurück ans Weiße Haus.

Schlechter Schreibstil

Nicht nur die Ausdrucksweise nach Ansicht Masons mangelhaft; zum Teil sei auch der Inhalt ungenau und schwammig. Neben einen Satz, in dem Trump erklärt, er habe das Justizministerium angewiesen, eine „Regel zu erlassen“ („issue a rule“), die Vorrichtungen zur Umwandlung legaler Waffen in illegale Maschinengewehre verbieten soll, merkt Mason an: „Erklären Sie ‚Regel‘“. „Ich kann schlechten Schreibstil nicht ausstehen“, erklärte Mason, selbst Mitglied der demokratischen Partei, ihre Reaktion.

Die ehemalige Lehrerin bemängelte auch die Großschreibung von Wörtern wie „Nation“ oder „States“. Im Englischen werden nämlich, anders als im Deutschen, nur sehr wenige Nomen groß geschrieben. Mehrere Subjekt-Objekt-Verbindungen markierte sie mit gelbem Leuchtstift.

Ganz so einfach ist die Lage aber nicht: Ein Stil-Handbuch des Weißen Hauses empfiehlt laut „New York Times“ durchaus die Großschreibung von Wörter wie „Nation“, wenn sie als Synonym für die Vereinigten Staaten gebraucht werden. Auch in Briefen ehemaliger Präsidenten wie etwa Barack Obama oder George W. Bush kam die Großschreibung demnach zur Anwendung.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema