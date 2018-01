Lehrer entlassen, weil er Schülern Gemälde zeigte

Das berichtet das Herald Journal. Der Lehrer, Mateo Rueda, soll im Unterricht diverse klassische Gemälde aus der Schulbibliothek hergezeigt haben. Wenig später ging eine Anzeige bei der Polizei ein. Die Schulbehörde hatte nach Beschwerden ein Verfahren eingeleitet. Nach Aussagen einiger Eltern hätten sich ihre Kinder unwohl beim Anblick des nackten Hinterns gefühlt. Den Schülern sei "pornografisches Material" gezeigt worden.

Diesen Vorwurf wies die zuständige Staatsanwältin zwar ab, Konsequenzen gab es für Rueda trotzdem: Er wurde entlassen. Mittlerweile setzten sich zahlreiche Eltern für die Rückkehr des Lehrers ein, und die Schulbehörde steht in der Kritik. Laut dem "Harald Journal" habe die Behörde angeordnet, die Schulbibliothek zu "prüfen". Ist "nacktes" Material dabei, kommt es in den Schredder.

Art teacher in Utah fired after showing students classic paintings containing nudity. https://t.co/fwHfYfMHXG pic.twitter.com/xbGcDTRYy7