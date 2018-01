Legendäre Flucht von Alcatraz: Brief von Häftling aufgetaucht

Jene drei Häftlinge, die 1962 aus dem Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz ausgebrochen sind, könnten die Flucht über Wasser doch überlebt haben. Ein handgekritzelter Brief ist nun aufgetaucht.

Die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz Bild: EPA

"Mein Name ist John Anglin. Ich bin im Juni 1962 mit meinem Bruder Clarence und Frank Morris aus Alcatraz geflohen. Ja, wir alle haben es in jener Nacht geschafft, aber nur knapp!", steht auf dem Brief, der fast nicht zu entziffern ist.

Diese Woche ist er einem TV-Sender zugespielt worden, die Polizei soll das Stück Papier bereits seit 2013 haben. Der Fall wird neu aufgerollt, nachdem die Ermittlungen Ende 1979 eingestellt worden sind. Die Strömung sei in der Nacht des 12. Juni 1962 zu stark gewesen, um die knapp vier Kilometer lange Strecke von Alcatraz nach Angel Island schwimmend oder in einem selbstgenähten Schlauchboot zurückzulegen, hieß es.

Wenn der Brief tatsächlich von John Anglin geschrieben wurde, ist das Rätsel um die Geflohenen gelöst. Es würde bedeuten, dass alle drei den Rest ihres Lebens in Freiheit verbracht haben.

Alcatraz ist durch den Film mit Clint Eastwood das berüchtigste Gefängnis der Welt. Es galt als ausbruchsicher, weil das Gebäude auf einer Felseninsel bei San Francisco steht. Es ist nur drei Insassen gelungen, jemals von dort wegzukommen. Sie sind spurlos verschwunden, wurden niemals gefunden. Obwohl die Polizei davon ausging, dass sie ertrunken sind, wurde immer wieder spekuliert. In den 1970er Jahren ist etwa ein Foto aufgetaucht, dass die Anglin-Brüder in einer Bar in Brasilien zeigte.

Die neuesten Entwicklungen haben die Spekulationen wieder aufgewirbelt. "Nach den neuen Beweisen, die ans Licht gekommen sind, halte ich eine erfolgreiche Flucht für möglich", sagte der Historiker Michael Esslinger, der seit Jahrzehnten zu dem Fall recherchiert, der "New York Post".

1 Kommentar fritzicat (2902) 25.01.2018 22:59 Uhr Alcatraz ist heute in SF die meistbesuchte Attraktion, alle halbe Stunde fährt eine Fähre vom Festland hinüber, die Legenden werden nach wie vor gewoben, die Führungen sind phantastisch und die Aussicht auf SF ebenfalls.



Alleine das Wagen eines Fluchtversuches müsste mit Freiheit belohnt werden und ich hoffe, denen Drei ist das wirklich gelungen. Antwort schreiben

