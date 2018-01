Klimawandel: Alarmierende Studie zu den Auswirkungen auf die Meere

ADELAIDE. Wie wirkt sich der globale Klimawandel auf die Lebewesen im Meer aus? Dieser Frage sind Wissenschafter der Universität von Adelaide in Australien mit Experimenten in 1800 Liter fassenden Wassertanks an Land nachgegangen. Sie siedelten darin maritime Ökosysteme an, die unter anderem Algen, Shrimps, Schwämme, Schnecken und Fische enthielten.

In den Tanks (Mesokosmen), variierten die Forscher die Umweltbedingungen. Sie spielten mehrere Szenarien durch: unter anderem eine Erhöhung der CO2-Konzentration auf 900 ppm – also eine Versauerung der Meere –, bzw. eine Steigerung der Wassertemperatur um 2,8 Grad Celsius. Die Versuche wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt.

Das Ergebnis haben die Forscher Hadayet Ullah, Ivan Nagelkerken und Damien Fordham jetzt in der Fachzeitschrift "PLOS Biology" veröffentlicht. Demnach beobachteten sie eine starke Zunahme von Cyanobakterien, die Organismen der nächsten Stufe des Nahrungsnetzes nicht verwerten können.

Dadurch veränderten sich die Verhältnisse in der Nahrungskette so stark, dass die Forscher einen vollständigen Kollaps des Ökosystems für möglich halten. Das hätte nicht nur für den kommerziellen Fischfang dramatische Konsequenzen. "Funktionierende Nahrungsketten in den Meeren sind für die Ernährung von vielen Millionen Menschen extrem wichtig", sagt Ullah, "deshalb ist es wichtig, zu verstehen, wie der Klimawandel diese maritimen Nahrungsnetzwerke in naher Zukunft verändern kann."

"Jede experimentelle Studie kann die Natur nur begrenzt abbilden", sagt Martin Wahl vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel: "Dennoch ist die vorliegende Untersuchung eine der besten, der mir bekannten."

