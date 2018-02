"Klarer Bezug zum Faschismus": Mann schoss in Italien auf sechs Schwarze

ROM. Das rassistisch motivierte Attentat heizt die Stimmung vor der Wahl am 4. März weiter auf.

Die Spurensicherung untersuchte das Auto, aus dem der 28-Jährige auf die Schwarzen geschossen hatte. Bild: Reuters

Ein rassistischer Anschlag auf mehrere Migranten hat Italien mitten im Wahlkampf schwer erschüttert: Ein 28 Jahre alter Mann, der im Vorjahr bei Kommunalwahlen für die rechtspopulistische Partei Lega Nord kandidiert hatte, schoss in der mittelitalienischen Stadt Macerata am Samstag aus seinem Auto an mehreren Orten der Stadt auf sechs Schwarze und verletzte sie zum Teil schwer.

Der Mann habe "offensichtlich aus Fremdenhass" gehandelt, sagte Innenminister Marco Minniti gestern. Der Verdächtige habe einen "rechtsextremistischen Hintergrund mit klaren Bezügen zum Faschismus und zum Nazismus".

Nach Medienberichten wurde der Mann gefasst, als er einen faschistischen Gruß vor einem Denkmal für gefallene Soldaten in der 42.000-Einwohner-Stadt zeigte. Er habe sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei seiner Festnahme soll der Mann keinen Widerstand geleistet haben. In seinem Auto fanden die Carabinieri den Berichten zufolge die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole.

Politiker verschiedener Lager verurteilten die Tat: Premier Paolo Gentiloni warnte vor einer "Gewaltspirale". "Hass und Gewalt werden es nicht schaffen, uns auseinanderzutreiben." Er rief die Parteien zu "Verantwortungsbewusstsein" und zum Verzicht auf gewalttätige Wahlpropaganda auf.

Ex-Premier Silvio Berlusconi sagte, das Attentat sei die Tat "eines psychisch gestörten Menschen" und habe keine politische Motivation. Nach dem Fall müsse man sich ernsthaft mit dem Problem der Sicherheit auseinandersetzen, sagte Berlusconi.

Kandidat der Lega Nord

"Der Mann, der geschossen und sechs dunkelhäutige Altersgenossen getroffen hat, ist eine elendige und irre Person", schrieb der Chef der Sozialdemokraten und Italiens Ex-Ministerpräsident, Matteo Renzi, auf Facebook. Der Verdächtige sei 2017 bei Kommunalwahlen für die ausländerfeindliche Lega Nord angetreten, schrieb Renzi, rief aber gleichzeitig dazu auf, den Vorfall aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Der Mann habe auch einen Schuss auf den Sitz der sozialdemokratischen PD in Macerata abgegeben.

Lega-Nord-Chef Matteo Salvini sagte, er hoffe, die Wahlen am 4. März zu gewinnen, um in Italien für Sicherheit zu sorgen. Die Lega ist Teil der Mitte-Rechts-Allianz mit Berlusconis Forza Italia und den rechten Fratelli d’Italia, die laut Umfragen vorne liegt.

Der Bischof von Macerata, Nazzareno Marconi, verurteilte die mutmaßliche rassistische Attacke. Er warnte vor "verzerrten politischen Visionen", die Rassismus propagieren.

Reaktion auf Mord an Mädchen?

Die Stimmung in Macerata war seit Tagen angespannt: Die Stadt war erst vor wenigen Tagen vom grausamen Mord an einer 18-Jährigen erschüttert worden. Die Leiche des Mädchens war zerstückelt in zwei Koffern gefunden worden. Verdächtigt wird ein Mann aus Nigeria, der mit Drogen gedealt haben soll. Er sitzt in U-Haft.

Italienische Medien berichten über die Vermutung, der Vorfall am Samstag sei eine Reaktion auf den Mord gewesen. Eine direkte Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und der Toten soll es aber nicht gegeben haben.

