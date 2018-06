Kinder torkelten nach Alkoholdiebstahl durch örtlichen Markt

ERFURT. Zwei junge Alkoholdiebe haben ihre Beute überhaupt nicht vertragen. Die beiden elf und 13 Jahre alten Buben aus Thüringen hatte 1,1 Promille Atemalkohol .

Die elf und 13 Jahre alte Buben konnten kaum gerade stehen. Bild: apa

Sie konnten "kaum noch gerade stehen", teilte die Polizei in Saalfeld am Freitag mit. Gemeinsam mit Freunden waren sie in den Jugendklub in Uhlstädt eingebrochen und hatten dort Spirituosen gestohlen.

Passanten riefen dann am Donnerstagabend die Polizei, weil zwei Kinder auf dem örtlichen Markt einen volltrunkenen Eindruck machten. Nach einer kurzen ärztlichen Untersuchung durften die Buben zwar zu Hause bleiben. Gegen sie und ihre Freunde wird aber wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

