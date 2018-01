Kim Jong-un will seine "Spice Girls" zu den Winterspielen schicken

PJÖNGJANG. Sie sind das asiatische Pendant zu den Spice Girls: Knappe Kostüme, schillernde Auftritte, eingängige Melodien. Wäre da nicht der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, der hinter der Girlband "Moranbong" steckt.

Die Auftritte von "Moranbong" erinnern an den Eurovision Song Contest. Bild: Moranbong (Facebook)

Er soll es gewesen sein, der die Band im Juli 2012 auf die Beine stellte. Gerüchten zufolge sollen die hübschen Musikerinnen bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang auftreten. Die Anführerin der Band, Hyong Song-wol, ist dort bereits eingetroffen.

Die Sängerin ist Nordkoreas Superstar. Einer ihrer größten Fans ist Machthaber Kim. Der sitzt oft in der ersten Reihe, wenn die Damen von "Moranbong" auf der Bühne stehen. Nicht nur ihr attraktives Äußeres und ihre extravaganten Inszenierungen dürften es Kim angetan haben: Sie singen das, was er hören will. Mit Textpassagen wie "Wie kann er nur so freundlich und herzensgut sein" oder "Sein Lächeln ist so warm und süß" schmeicheln die asiatischen "Spice Girls" ihrem "freundlichen und herzensguten" Führer.

Ihre Gründung hatte auch den Zweck, das Image des brutalen Nordkorea aufzupolieren. Wenn die Sängerinnen von "Moranbong" zu flotten Liedern die Hüften schwingen, tun sie das häufig bei Parteiveranstaltungen oder Raketenstarts. Dahinter laufen auf einer großen Leinwand Propagandafilme.

Mit der Musik seiner Girlband, einer Mischung aus Folklore, Marschmusik und Elektropop der 80er-Jahre, bringt Kim Jong-un Propaganda unter das Volk. Bald könnten "Moranbang" weltweit Bekanntheit erlangen, sofern sich die Gerüchte um eine Einlage bei den Olympischen Winterspielen als wahr herausstellen.

Hyon Song-Wol (Mitte) sitzt auch im Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas.

