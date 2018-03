Kaugummi verschluckt - Autofahrerin fuhr gegen Baum

MÜNSTER. Ein verschluckter Kaugummi hat eine Autofahrerin in Münster so sehr aus dem Konzept gebracht, dass sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt ist.

(Symbolfoto) Bild: Wodicka

Die 33-Jährige sei am Freitag in der Stadt unterwegs gewesen und habe dabei aus Versehen den Kaugummi heruntergeschluckt.

Sie geriet in Panik, bremste - und lenkte ihr Auto direkt gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt ins Krankenhaus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema