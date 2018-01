Kamele wegen Botox von Schönheitswettbewerb ausgeschlossen

Sachen gibt's: Bei einem Schönheitswettbewerb für Kamele in Saudi-Arabien wurden mehrere Tiere disqualifiziert. Der Grund scheint unglaublich.

Wie unter anderem die "Daily Mail" und "Spiegel Online" berichteten, sind zwölf Kamele bei dem Wettbewerb ausgeschlossen worden. Ihre Besitzer hatten Botox verwendet, um sie hübscher zu machen. Damit hätten sie gegen die Regeln des Bewerbs verstoßen, heißt es. "Kamele, die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden", dürfen den Regeln zufolge nicht an der Kamel-Kür teilnehmen.

Der Wettbewerb ist Teil des jährlichen King-Abdulaziz-Kamel-Festivals, das in der Nähe der Stadt Riad stattfindet. Bei dem Festival gibt es auch Kamel-Rennen und Wettbewerbe, welches Kamel seinem Besitzer am besten gehorcht, und wer das beste Kamel-Foto macht. Laut Medienberichten werden dabei Preisgelder von in Summe 57 Millionen Dollar ausgezahlt. "Das Kamel ist ein Symbol Saudi-Arabiens", sagte der Chef der Festival-Jury der Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem Festival soll die Tradition des Königreiches gefördert werden.

