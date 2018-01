Kälte lässt erstarrte Leguane regnen

Ein US-Journalist veröffentlichte auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto eines Grünen Leguans, der - auf dem Rücken und die Beine starr in die Luft gereckt - neben seinem Swimmingpool liegt.

Andere Twitter-Nutzer posteten ähnliche Fotos. "Bei vier Grad Celsius können Grüne Leguane erstarren, weil ihr Blut nicht mehr fließt", erklärte Sarah Lessard von der Naturschutzkommission des ansonsten sonnenverwöhnten Bundesstaates. "Die Großen Leguane bewegen sich sehr langsam und können schon bei zehn Grad aus den Bäumen fallen."

Von Mitleid angetriebene Menschen sollten aber nicht versuchen, die Leguane zu "retten" und ins Warme zu bringen, warnte Lessard. "Es sind wilde Tiere und sie könnten versuchen, sich zu verteidigen."

Eine Kältewelle hat derzeit den Osten der USA fest im Griff, für das Wochenende werden sogar Rekord-Minus-Temperaturen vorhergesagt. Dem für seine palmengesäumten Strände bekannten Bundesstaat Florida hat die Kältewelle den ersten Schneefall seit knapp 30 Jahren beschert. Zuletzt stiegen die Temperaturen dort aber wieder an.

Zurück zum erstarrten Leguan am Swimmingpool. Von diesem gibt es gute Neuigkeiten. Laut dem US-Journalisten hat er sich in der Nachmittagssonne erholt und konnte schon wieder erste Schritte machen, wie dieses Video zeigt:

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT