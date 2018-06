Junge Frau in München erstochen: Haftbefehl

MÜNCHEN. Nach der Messerattacke in München, bei der eine 25 Jahre alte Frau getötet wurde, sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Ein Richter habe am Samstag Haftbefehl gegen den 19-Jährigen angeordnet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, die 25-Jährige Freitagnachmittag im Stadtteil Neuhausen mit einem Messer tödlich verletzt zu haben.

Bei der Attacke wurden zudem die 53-jährige Mutter und der 15-jährige Bruder der Frau schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und konnten bis zum Samstagabend nicht vernommen werden. Ein bei der Tat verletzter Hund wurde von Tierärzten versorgt.

Zu den Vorwürfen schwieg der tatverdächtige Deutsche, wie der Sprecher weiter sagte. In der Wohnung, in der es zu der mutmaßlichen Beziehungstat kam, stellten Ermittler eine mögliche Tatwaffe sicher. Weil das Spurenbild in der Wohnung komplex ist, sollte ein Experte für Blutspuren am Montag den Tatort untersuchen.

"Derzeit laufen Ermittlungen und Befragungen bei den Bewohnern und Nachbarn des Mehrfamilienhauses", sagte der Sprecher. Eine Polizeistreife hatte den Verdächtigen nach einer Großfahndung einige Kilometer vom Tatort entfernt im Stadtteil Neuhausen festgenommen.

