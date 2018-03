"Ist es nicht schön hier?" - Sängerin empört mit Video vor Holocaust-Denkmal

JAKARTA/BERLIN. Fast 21 Millionen Menschen folgen der indonesischen Sängerin Syahrini auf Instagram. Unter ihnen war die Empörung groß, als die Künstlerin am Donnerstag ein Video aus Berlin online stellte.

Sängerin Syahrini bei der Berliner Mauer Bild: Instagram

"Ist es nicht schön hier? Das ist der Ort, an dem Hitler die Morde beging", sagte der Star vor dem berühmten Holocaust-Denkmal in die Handy-Kamera und lachte.

Neben dem Video postete sie zudem ein Foto, das sie und eine Freundin stehend auf einer der Stelen am Holocaust-Mahnmal zeigt. Nach heftiger Kritik wurden die Aufnahmen gelöscht.

Ein Twitter-Nutzer, Riyan Wahyudi, schrieb: "Leute, seid nicht wie Syahrini. Seid so reich und erfolgreich wie sie, aber nicht so ungebildet." Das 2005 eingeweihte Mahnmal erinnert an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema