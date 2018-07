Interpol-Haftbefehl gegen Promi-Juwelier

NEU-DELHI. Interpol hat einen Haftbefehl gegen den indischen Milliardär Nirav Modi erlassen.

Interpol akzeptierte am Montag einen entsprechenden Antrag Indiens, teilte die internationale Polizeiorganisation mit. Modi, der in einen millionenschweren Bankbetrug verwickelt sein soll und seit Februar auf der Flucht ist, soll sich in London aufhalten.

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen zusammen mit seinem Onkel und Geschäftspartner Mehul Choksi die staatliche Bank PNB, die zweitgrößte Bank Indiens, um umgerechnet gut 1,5 Milliarden Euro geprellt zu haben. Indiens Steuerbehörde hatte im März bereits erfolglos wegen eines internationalen Haftbefehls bei Interpol angefragt. Anfang Juni erneuerte die indische Bundespolizei das Ersuchen.

Modi gehört zu den reichsten Männern Indiens. Seine Familie ist seit drei Generationen im Diamantenhandel tätig. Er ist der Gründer der Juwelierfirma Firestar Diamond, seine Marke Nirav Modi ist mit Geschäften in Großstädten auf der ganzen Welt vertreten. Unter seinen prominenten Kundinnen sind Hollywood-Schauspielerinnen wie Kate Winslet und Naomi Watts.

Die Flucht des Juweliers hatte in Indien zu einem öffentlichen Aufschrei geführt. Oppositionsparteien warfen Ministerpräsident Narendra Modi sogar vor, seinem Namensvetter bei der Flucht geholfen zu haben.

