"Inspirierende Frauen" als Barbiepuppen

Mattel zeigte sein neues Angebot einen Tag vor dem internationalen Frauentag. Die neuen Puppen erinnern zum Beispiel an die US-Snowboarderin Chloe Kim und die australische Aktivistin Bindi Irwin.

We're proud to share @Barbie's commitment to inspiring girls through this amazing group of female role models in honor of #InternationalWomensDay



Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/WqI6GBtOcC