Indien: Unterricht via Live-Stream verfolgen

DELHI. In Schulen werden Überwachungskameras montiert.

Indische Eltern können sich per Smartphone ins Klassenzimmer schalten. Bild: EPA

Im Unionsterritorium Delhi in Indien, wo etwa 17 Millionen Menschen leben, werden in den kommenden drei Monaten in allen Klassenzimmern der staatlichen Schulen Überwachungskameras installiert.

Eltern und auch die Beamten der Erziehungsbehörde können dann den Unterricht der Schulkinder via Live-Stream mitverfolgen und aufzeichnen – mittels App auf dem Smartphone.

Mit dieser Applikation können Eltern auch am Unterricht mitwirken: "Wenn sie etwas Merkwürdiges entdecken und sich beschweren wollen, können sie das über die App tun", wird ein Beamter der Bildungsbehörde in der Zeitung "Hindustan Times" zitiert.

Sicherheit der Kinder erhöhen

Die Überwachungskameras würden "das System transparenter machen" und zudem die Sicherheit der Schulkinder gewährleisten, teilte Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal via Twitter mit.

Laut indischen Medienberichten entstand der Plan für das neue Projekt, nachdem im vergangenen Jahr eine Fünfjährige in ihrer Schule vergewaltigt und ein Siebenjähriger in einer anderen Schule ermordet worden war.

