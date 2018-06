In Insolvenzverfahren beruft sich Boris Becker auf diplomatische Immunität

Der dreifache Wimbledon-Sieger ist seit kurzem Attaché der Zentralafrikanischen Republik

Will schon in wenigen Tagen wieder als Kommentator in Wimbledon tätig sein: Boris Becker Bild: Reuters

Boris Becker wehrt sich gegen seine Gläubiger. Der dreifache Wimbledon-Sieger ist vor einem knappen Jahr von einem britischen Gericht für bankrott erklärt worden. Jetzt will der 50-jährige Deutsche seinen Status als Diplomat nutzen, um eine weitere Verfolgung wegen seiner Schulden abzuwehren. Becker kündigte seinerseits Schritte gegen "anonyme und unverantwortliche Banker und Bürokraten" an, die ihn in ein Insolvenzverfahren getrieben hätten.

Becker war am 27. April von der Zentralafrikanischen Republik zu einem Attaché "für sportliche, kulturelle und humanitäre Angelegenheiten" ernannt worden. Dies verleihe ihm diplomatische Immunität, machten seine Anwälte jetzt vor dem High Court in London geltend.

Aufgrund der Wiener Konvention, einem völkerrechtlichen Vertrag, der diplomatische Beziehungen regelt, könne Becker nicht Gegenstand eines rechtlichen Verfahrens sein, es sei denn, der britische Außenminister Boris Johnson und sein zentralafrikanischer Amtskollege würden dies erlauben.

Wie viel Schulden das Tennis-Ass gegenüber der Privatbank "Arbuthnot Latham" hat, wurde vor Gericht nicht bekannt. Nach Recherchen der "Daily Mail" soll es sich um eine Summe von 3,34 Millionen Pfund, umgerechnet 3,8 Millionen Euro, handeln.

Normalerweise wird in Großbritannien nach einem Jahr der Status als Bankrotteur aufgehoben, doch Beckers Gläubiger hatten vor dem High Court eine Verlängerung beantragt. Beckers Anwälte dagegen wollen erreichen, dass der High Court ihn sofort für immun erklärt. Damit würden die Auflagen wegfallen, die Becker zur Zeit als Pleitegänger erfüllen muss und die unter anderem verlangen, dass er sämtliche Einnahmen zu protokollieren hat und wenig mehr als ein Taschengeld behalten darf.

Kommentator in Wimbledon

Setzen sich seine Anwälte vor Gericht durch, muss Becker nicht mehr auf das Salär von geschätzten 250.000 Pfund verzichten, das ihm in vierzehn Tagen winkt. Denn dann wird er wieder für die BBC das Tennisturnier von Wimbledon kommentieren.

Der Leimener erklärte in einem Statement: "Ich habe jetzt diplomatische Immunität geltend gemacht – denn dazu bin ich in der Tat verpflichtet –, um diese Farce zu Ende zu bringen, damit ich anfangen kann, mein Leben wieder aufzubauen."

"Haufen anonymer Banker"

Die Einleitung eines Insolvenzverfahrens gegen ihn sei "sowohl ungerechtfertigt wie unrechtmäßig" gewesen. "Ein Haufen anonymer und unverantwortlicher Banker und Bürokraten", sagte Becker, "hat mich zu einer völlig unnötigen Bankrotterklärung genötigt, die mir eine Menge Schaden zugefügt hat."

Jetzt will der 50-Jährige das Blatt wenden und Schadenersatz fordern. "Ich werde hinter diesen Leuten her sein, die diesen Prozess erzwungen haben, um sie öffentlich für ihre Aktionen verantwortlich zu machen", kündigte Becker an.

Zugleich verteidigte er seine Rolle als Sports-Attaché: "Meine diplomatische Rolle in der Zentralafrikanischen Republik erlaubt mir, etwas Bedeutendes an Sport-Fans in einem der ärmsten Teile der Welt zurückzugeben. Es gibt keinen Grund, warum eine Rolle dieser Art anders behandelt werden sollte als eine Ernennung zu einem Militär- oder Wirtschaftsattaché, die, wie jedermann anerkennt, diplomatische Immunität genießen."

Nicht alle sehen das so positiv. Becker, der in Großbritannien sehr beliebt ist, gerät nun in die Kritik, weil seine diplomatische Rolle als Trick verstanden wird, um seine Schulden nicht bezahlen zu müssen. "Ich hoffe", meinte Colin Anderson auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, "dass die BBC ihn von ihrem Kommentatoren-Team für Wimbledon fallen lässt."

