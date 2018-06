Im Mittelmeer mit Luftmatratze abgetrieben: Urlauberin nach 21 Stunden gerettet

Völlig verbrannt und unterkühlt wurde eine Urlauberin nach 21 Stunden im offenen Mittelmeer gerettet. Die 55-jährige Russin war auf der Insel Kreta mit ihrer Luftmatratze abgetrieben.

Die Frau ist mit ihrer Luftmatratze elf Kilometer abgetrieben. Bild: Frontex

Die Strömung war so stark, dass sie es aus eigener Kraft nicht mehr an Land schaffte. So musste die Griechenland-Urlauberin eine Nacht auf hoher See verbringen.

Ihrer 28-jährigen Tochter fiel am Abend auf, dass ihre Mutter nicht zurückgekehrt war und alarmierte die Rettungskräfte. Mit Jet-Skis und Booten wurde nach der vermissten Frau an der Küste Kretas gesucht. Zunächst erfolglos. Die Suche musste über Nacht abgebrochen werden.

Erst am nächsten Tag sichteten die Besatzungsmitglieder eines Grenzpatrouillenflugzeugs die Vermisste auf ihrer Luftmatratze. Sie war elf Kilometer von der Küste abgetrieben.

Die Frau erholt sich nun in einem Krankenhaus.

