Im Brennpunkt

Die ausgezeichneten Pressefotos des Jahres 2017 – ab 14. September auch in Wien zu sehen.

Das Bild eines in Brand geratenen maskierten Demonstranten in Venezuela des AFP-Fotografen Ronaldo Schemidt ist zum Welt-Pressefoto des Jahres gekürt worden. Schemidt hatte das Foto vergangenes Jahr während der Proteste in Caracas aufgenommen, bei denen es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei des südamerikanischen Landes kam. Bild: Ronaldo Schemidt

Das Bild eines in Brand geratenen maskierten Demonstranten in Venezuela des AFP-Fotografen Ronaldo Schemidt ist zum Welt-Pressefoto des Jahres 2017 gekürt worden. Schemidt hatte das Foto während der Proteste in Caracas aufgenommen, bei denen gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei des südamerikanischen Landes ausgebrochen waren.

Der Demonstrant, ein 28-Jähriger namens Victor Salazar, war am 3. Mai 2017 in Flammen aufgegangen, als er mit anderen Demonstranten versucht hatte, ein Polizei-Motorrad zu zerstören, und dessen Tank explodierte. "Ich fühlte die Explosion hinter mir und ich spürte die Hitze, und in diesem Moment habe ich mich umgedreht und schon fotografiert, ohne zu sehen, was vor sich ging", sagte Schemidt. Salazar überlebte den Vorfall mit Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Der 46-jährige Schemidt ist selbst Venezolaner, verließ das Land aber bereits vor 18 Jahren und lebt nun in Mexiko. Auch Schemidts Verwandte litten unter dem Hunger, der galoppierenden Inflation und den Lebensmittelengpässen im Krisenland Venezuela. Er wisse daher, "was Venezuela durchmacht", erklärte Schemidt.

Insgesamt hatten sich mehr als 4500 Fotografen mit über 73.000 Fotos an dem Wettbewerb beteiligt. 42 Fotografen waren in acht Kategorien ausgezeichnet worden.

Ausstellung: Die prämierten Einzelbilder und Fotoserien werden von 14. September bis 21. Oktober in der Wiener Galerie Westlicht, Westbahnstraße 40, zu sehen sein. Bis 20. Mai läuft dort noch die Fotoschau "August Sander: Porträt einer Gesellschaft"

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema