Ikea-Gründer Ingvar Kamprad mit 91 Jahren gestorben

STOCKHOLM/LEIDEN. Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er schlief in seinem Haus in der südschwedischen Region Småland friedlich ein, wie das Unternehmen gestern, Sonntag, mitteilte.

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad Bild: EPA

Der Milliardär hatte die Möbelhandelskette 1943 mit 17 Jahren gegründet. Das I und das K stehen für seine Initialen, E und A für die Bauernhöfe Elmtaryd und Agunnaryd, auf denen er aufgewachsen ist.

Zunächst waren Stifte, Bilderrahmen, Schmuck und Nylonstrumpfhosen im Angebot. Möbel kamen 1947 dazu. Bis zur Eröffnung des ersten Einrichtungshauses dauerte es weitere fast zehn Jahre. Der Tisch „Lövet“ war 1956 das erste Produkt, das Kunden selbst zusammenbauen mussten.

Im Visier hatte Kamprad von Anfang an Haushalte mit niedrigen Einkommen. Er war selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.

Heute gibt es 412 Ikea-Einrichtungshäuser in 49 Ländern. Der Konzern machte zuletzt mit 190.000 Mitarbeitern 36,3 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Neben dem Erfolg sah sich Kamprad auch oft mit Kritik konfrontiert – vor allem was die Steuer-Vermeidung betrifft, die der Konzern und er selbst betrieben. So wandelte Kamprad die Firma 1982 in eine Stiftung mit Sitz in den Niederlanden um. Ikea ist mittlerweile ein kaum durchschaubares, multinationales Geflecht. Kamprad lebte 37 Jahre in der Schweiz, weil er Schwedens Steuern zu hoch fand. Auch im hohen Alter blieb er seinem Sparsamkeitsprinzip treu. Berichten zufolge fuhr er mit seinem alten Volvo zum Supermarkteinkauf und sammelte Treuepunkte.

Kritik an Nähe zum NS-Regime

Eineinhalb Jahre nach dem Tod seiner Ehefrau zog Kamprad 2013 zurück nach Schweden. Seine drei Söhne Peter, Mathias und Jonas haben alle den Schweizer Pass.

Das Vermögen der Familie wird auf rund 42 Milliarden Euro geschätzt. Unklar ist, was genau ihm gehörte, was seinen drei leiblichen Söhnen und seiner Adoptivtochter und was der Familienstiftung.

Auch seine einstige Nähe zum Nationalsozialismus brachte Kamprad immer wieder Kritik ein. Er war während des Zweiten Weltkriegs und noch danach in entsprechenden Gruppierungen aktiv. Kamprad versuchte, dies als „jugendliche Dummheit“ abzutun.

