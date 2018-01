Hunderte Japaner mussten im Zug übernachten

TOKIO. Weil ihr Zug in gewaltigen Schneemassen stecken blieb, mussten rund 600 Fahrgäste in Japan die Nacht im Abteil verbringen.

Schneechaos in Japan Bild: Foto: Reuters

Fünf von ihnen wurde unwohl, ein Mann musste in eine Klinik gebracht werden, wie Einsatzkräfte am Freitag bekannt gaben. Die am Japan-Meer gestrandeten Fahrgäste in der stets schneereichen Provinz Niigata hatten Glück im Unglück: Licht und Heizung funktionierten einwandfrei, hieß es.Seit Tagen werden weite Teile Japans von heftigen Schneestürme erfasst. Der öffentliche Verkehr wurde teils massiv behindert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema