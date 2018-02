Hund lila gefärbt: "Violet" starb beinahe

Eine blöde Idee - aber mit solchen Folgen hat der ehemalige Besitzer sicher nicht gerechnet. Wahrscheinlich hat er geglaubt, dass, was Menschen nicht schadet, den Hunden auch nicht schaden kann. Ein Irrglauben, wie auch bei Birkenzucker und anderen Dingen. Umgekehrt funktioniert es auch nicht, es gibt Sachen, die manchen Tieren nicht schaden, aber sehr wohl den Menschen. Und bei diesem Haarfärbepräparat wäre ich als Mensch auch vorsichtig, wenn es einem Hund solche Pein verursacht. Jedenfalls soll man es unterlassen, ohne Notwendigkeit an Tieren was anzuwenden, was für Menschen nicht schädlich ist. Es sit auch ein Unfug, Hunde mit Parfums für Menschen zu traktieren, damit sie in derer Meinung besser riechen. Die Hunde werden von so was zumindest ganz verrückt werden, haben sie doch weit empfindlichere Nasen.