Himalaja-Chronistin Elizabeth Hawley ist tot

KATHMANDU. Im Alter von 94 Jahren ist die Himalaja-Chronistin Elizabeth Hawley am vergangenen Freitag in Kathmandu gestorben. Sie selbst hatte nie einen Himalaja-Gipfel bestiegen.

Elizabeth Hawley ist tot. Bild: AFP

Dennoch war Hawley eine wichtige Institution in der Geschichte des Höhenbergsteigens, heißt es in der Online-Ausgabe der Neue Zürcher Zeitung: "Der Chronistentätigkeit hatte sie sich mit Leib und Seele verschrieben: Ihre inquisitorischen Fragen zu Achttausender-Besteigungen waren bei Alpinisten gefürchtet, und mehr als einmal gelang es ihr, Irrtümer aufzudecken oder gar Lügner zu überführen."

Die Chronistin wurde am 9. November 1923 in Chicago geboren. Sie studierte Geschichte und Politikwissenschaft und nahm eine Stelle als Rechercheurin und Dokumentaristin bei einem Wirtschaftsmagazin an.

