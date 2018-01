Heißluftballon mit Touristen in Ägypten abgestürzt

LUXOR. Beim Absturz eines Heißluftballons nahe der ägyptischen Stadt Luxor ist am Freitag ein Tourist ums Leben gekommen, zwölf weitere Passagiere wurden verletzt.

Die Überreste des abgestürzten Heißluftballons. Bild: STRINGER (APA/AFP/STRINGER)

Bei dem Toten handelte es sich um einen Südafrikaner, die Nationalitäten der übrigen Opfer sowie das Ausmaß ihrer Verletzungen waren zunächst unklar, wie Vize-Gesundheitsminister Scharif Wadie sagte.

Das Luftfahrtministerium sprach von einer Bruchlandung. Der Ballon habe zu hart aufgesetzt. Insgesamt seien am Freitag in der Früh bei günstigen Wetterverhältnissen 21 Ballons aufgestiegen. Im Korb des Unglücksballons seien 20 Menschen gewesen.

Der Ballon war Sicherheitskreisen zufolge von starkem Wind abgetrieben worden. Westlich von Luxor verlor der Pilot demnach in einer Höhe von rund 450 Metern die Kontrolle über den Ballon und musste in der Wüste notlanden. Mehreren anderen Ballons sei die Notlandung geglückt. Aus dem Unternehmen, das die Fahrt in dem Heißluftballon angeboten hatte, hieß es, der Pilot habe bei der Landung Schlimmeres verhindert.

Im Februar 2013 waren bei einem schweren Ballonunglück in der Nähe von Luxor 19 Touristen ums Leben gekommen. Die Behörden machten später ein Gasleck am Brenner für das Unglück verantwortlich. Der Ballon fing Feuer und stürzte ab. Nur der Pilot und ein weiterer Insasse sollen sich durch einen Sprung gerettet haben.

2009 waren 13 ausländische Urlauber verletzt worden, als ihr Heißluftballon in Luxor gegen einen Strommast gestoßen und abgestürzt war. Nach dem Unglück 2013 untersagte die Regierung vorübergehend alle Ballonfahrten in Luxor, knapp zwei Monate später stiegen dann erstmals wieder Ballons über der Touristenmetropole auf.

In Luxor, Teil des alten Theben, befinden sich einige der berühmtesten archäologischen Stätten Ägyptens wie das Tal der Könige. Die Ballonfahrten für Touristen beginnen meist vor Sonnenaufgang. Die Fahrten führen über Luxor und die angrenzenden archäologischen Stätten, darunter der weltberühmte Karnak-Tempel, und bieten auch einen Blick über das Tal der Könige mit seinen Pharaonen-Gräbern.

