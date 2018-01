Hawaii: Nach falschem Raketenalarm wird nach Fehlern im System gesucht

WASHINGTON. Für Gouverneur Ige war es menschliches Versagen durch "falschen Knopfdruck".

Die Entwarnung kam erst nach 38 Minuten. Bild: Reuters

Ein falscher Raketenalarm hat am Samstag den im Pazifik gelegenen US-Bundesstaat Hawaii in Angst und Schrecken versetzt – jetzt soll es Konsequenzen geben. Der Fehlalarm sei "absolut inakzeptabel", sagte der Vorsitzende der zuständigen US-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai.

Der Fehler sei zudem noch schlimmer geworden, weil es 38 Minuten gedauert habe, bis der falsche Alarm wieder aufgehoben wurde. Es habe eine "Welle der Panik" im gesamten Bundesstaat gegeben. Derartige Vorfälle würden das Vertrauen in die Warnsysteme zerstören, in einem tatsächlichen Ernstfall wären sie dadurch weniger effektiv, erklärte Pai.

Eine genaue Untersuchung soll jetzt den Fehler finden. Ein erstes Problem sei laut Pai schon erkannt: Die Regierung Hawaiis habe keine ausreichenden Sicherheitsmechanismen. Lokal- und Bundesbehörden sollen nun daran arbeiten, die Schwachstellen des Systems herauszufinden und zu beheben.

Die Katastrophenschutzbehörde EMA des Bundesstaats Hawaii hatte am Samstag SMS-Nachrichten an die Bevölkerung ausgesandt, in denen vor einer Rakete gewarnt wurde, die im Anflug auf Hawaii sei. "Dies ist keine Übung", hieß es. Die Bevölkerung solle unverzüglich Schutz suchen.

Menschliches Versagen, ist für Gouverneur David Ige der Grund für den Fehlalarm: "Ein Angestellter drückte den falschen Knopf." Bei so was blinke zwar immer erst eine Warnung ("Sind Sie sicher?"), ergänzte Vern Miyagi, Hawaiis oberster Katastrophenschützer - doch der Knopf sei "trotzdem gedrückt" worden. Die Behörde korrigierte die Nachricht 38 Minuten später auf gleichem Weg. "Keine Raketenbedrohung für Hawaii".

Angst vor Nordkorea

Der falsche Alarm löste gerade vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea zusätzlich Panik aus. Pjöngjang hatte Ende November nach dem Test einer ballistischen Rakete mit besonders großer Reichweite erklärt, seine Raketen könnten nun das gesamte US-Gebiet erreichen. Daraufhin hatte Hawaii erstmals seit dem Ende des Kalten Kriegs Sirenen getestet, die vor einem Atomangriff warnen.

