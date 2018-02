Hälfte aller Gefangenen sitzen in vier Ländern

GENF. Weltweit befinden sich mehr als zehn Millionen Menschen in Gefängnissen, die Hälfte davon in den USA, China, Russland und Brasilien.

Diese Länder gehören zu den zehn bevölkerungsreichsten der Welt. Nur in Europa ist die Zahl der Gefangenen von 2000 bis 2015 gefallen, weltweit stieg sie um fast 20 Prozent, berichtete das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Frauen machen den Zahlen aus dem Jahr 2015 zufolge 6,8 Prozent der Gefängnisinsassen aus. In Europa seien 1,6 Millionen Menschen in Haft, in Asien 3,9 Millionen und in Nord- und Südamerika 3,8 Millionen. Die Gesamtzahl liege wahrscheinlich näher an elf Millionen, so die Autoren eines Buches über Haftkosten, denn es gebe zwar Angaben aus 223 Ländern und Territorien, nicht aber aus Nordkorea, Somalia und Eritrea. Aus China und einigen anderen Ländern gebe es weiters keine Zahlen zu Untersuchungshäftlingen. Sie machten weltweit mehr als ein Viertel aller Gefängnisinsassen aus, in manchen Regionen wie Zentralafrika seien es sogar rund 60 Prozent.

Gemessen an der Gesamtbevölkerung sitzen die meisten Menschen auf den Seychellen in Haft. Der Inselstaat hat nur 92.000 Einwohner, aber 735 Häftlinge.

