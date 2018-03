Hacker-Angriff: Bisher keine Hinweise auf Aktion in Österreich

BERLIN. Ausländische Hacker sind in das als sicher geltende Datennetzwerk des Bundes und der Sicherheitsbehörden in Deutschland eingedrungen.

Nach den Vermutungen über Spionageangriffe auf mehrere EU-Staaten gibt es bis dato keine Hinweise, dass auch österreichischen Regierungsstellen von der Cyberattacke betroffen wären. Entsprechende Anfragen hätten die Ministerien bisher negativ beantwortet, sagte Innenministeriums-Sprecher Alexander Marakovits am Donnerstag gegenüber der APA.

Die IT-Sicherheitsstruktur sei in Österreich allerdings anders beschaffen als in Deutschland. Ein zentrales Regierungs-IT-Netz wie in Deutschland gebe es nicht. Jedes Ressort sei für seine IT-Sicherheit selbst verantwortlich. Das Innenministerium könne deswegen nicht für andere Ministerien sprechen.

Hacker drangen in Regierungsnetz ein

Das deutsche Innenministerium hatte am Mittwoch Medienberichte bestätigt, wonach möglicherweise russische Hacker das besonders geschützte Datennetz deutscher Regierungsstellen attackiert hatten. Betroffen war von dem Angriff laut "Süddeutscher Zeitung" unter anderem das Auswärtige Amt.

Laut dem Leiter des Cyberspionage-Analyseteams bei der US-Sicherheitsfirma FireEye, Benjamin Read, könnte es sich um einen Teil eines größeren organisierten Spionageangriffs auf EU-Staaten handeln. Die russische Hackergruppe APT28 greife gezielt Außen- und Verteidigungsministerien in der Europäischen Union an und versuche, sich Zugang zu geschützten Systemen zu verschaffen, erklärte Read der "Welt".

APT28 mit Verbindung zu Russland

Die Gruppe, die auch unter den Namen "Sofacy", "Fancy Bear" und "Pawn Storm" bekannt ist, nahm in den vergangenen Jahren immer wieder politische Einrichtungen in westlichen Ländern ins Visier.

Der deutsche Verfassungsschutz hat nach eigenen Angaben Anhaltspunkte dafür, dass die Angriffe von staatlichen Stellen in Russland gesteuert werden.

Das Kürzel "APT" steht für Advanced Persistent Threat ("fortgeschrittene, andauernde Bedrohung") und bezeichnet eine komplexe Hackerkampagne gegen IT­Systeme. "APT 28" soll nach Einschätzung der Verfassungsschützer auch hinter der Cyberattacke vom Frühjahr 2015 auf das interne Datennetz des Bundestages stehen. Außerdem soll die Gruppe an den Hackerangriffen im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl 2016 beteiligt gewesen sein. an den Hackerangriffen im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl 2016 beteiligt gewesen sein.

Die Angreifer schleusen über infizierte E-Mails Schadsoftware auf Computer ein, um dann sensible Daten abgreifen zu können. Das sogenannte Spear-Phishing richtet sich gezielt gegen Wissensträger in Ministerien oder Parteien, die eine glaubwürdig wirkende E-Mail erhalten. Klicken die Angegriffenen aber auf einen Link in der Mail oder öffnen ein angehängtes Dokument, geben sie den Hackern unwissentlich Zugriff auf interne Daten.

