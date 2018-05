Ja, Macron wird sich auch noch Pöller bauen lassen müssen.



Und auch in Frankreich gibt es ein Großaufgebot, wenn es um die Sicherheit der herrschenden Politkaste geht.



Aber wenn zu Silvester 600 Autos brennen und Polizeifahrzeuge und Polizisten in Flammen stehen (ich werde das Bild nie vergessen und weiß bis heute nicht, was aus diesem brennenden Menschen geworden ist), wird das als "neue Tradition der Einwanderer" abgetan.



Breitscheidplatz, Praterstraße, Bataclan einerseits.



Pöller und hermetisch abgesperrte Stadtviertel und Inseln für diverse Politiker und deren Gipfeltreffen andererseits.