Gigantischer Asteroid rauschte nah an der Erde vorbei

ARIZONA. Ein Asteroid ist nur 21 Stunden vor seiner größten Annäherung an die Erde von den Astronomen entdeckt worden. Sein Einschlag hätte wohl verheerende Folgen gehabt.

Ein Asteroid mit dem Durchmesser eines Fussballfeldes raste vor wenigen Tagen nah an der Erde vorbei. Beunruhigend: Die NASA-Wissenschafter entdeckten den Asteroid nur 21 Stunden vorher, wie sciencealert.com berichtet.

Die NASA schätzt, dass der Asteroid mit dem Namen 2018 GE3 zwischen 47 und 100 Metern breit ist und in einer Entfernung von 192'000 Kilometern – das ist die Hälfte der Strecke zwischen Erde und Mond – vorbeiraste.

Damit dürfte 2018 GE3 etwa drei bis sechsmal so gross sein, wie der Asteroid, der am 15. Februar 2013 über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodiert ist. Damals richtete der grösste bekannte Meteor seit über 100 Jahren Schäden an über 3000 Gebäuden an, 1500 Personen wurden bei dem Ereignis verletzt.

Der 2018 GE3 wäre gross genug gewesen, um bei einem Einschlag auf der Erde eine ganze Stadt zu zerstören. Dass es nicht möglich war, den Asteroiden früher als einen Tag vorauszusehen, beunruhigt die Wissenschaftler. Weltraumforscher der NASA und weitere Beteiligte arbeiten deshalb mit voller Intensität daran, die Umlaufbahn von Asteroiden genauer zu erfassen, um sie früher zu entdecken.

