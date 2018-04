Giftgasanschlag in Duma: "Sie sind alle tot"

DUMA. Syrien: Da Beweissicherung durch OPCW-Inspektoren sabotiert wird, erscheint eine Aufklärung unwahrscheinlich.

Sicher ist bisher nur: Die Zerstörungen in Duma sind enorm. Bild: APA/AFP/STRINGER

Mit versteinerter Miene führt Nasser Amer Hanem einen Reporter des schwedischen Fernsehens in einen Keller von Duma, in dem am 7. April seine Familie erstickte. "Sie sind alle tot", sagt Nasser, er sei der einzige Überlebende. In den Kellerräumen liegen schmutzige Decken und Teppiche. Spuren des Angriffes, wie Löcher in der Decke oder den Wänden, sind nicht zu sehen.

Das Chlor- oder Nervengas, das schwerer ist als Luft, könnte über Nebenräume eingedrungen sein. Robert Fisk vom britischen Independent berichtet dagegen von Rauchvergiftungen, welche zum Erstickungstod der Familie geführt hätten. Doch auch seine "Untersuchung" lässt viele Fragen offen. Sicher ist nur, dass es ausländischen Journalisten am Dienstag und Mittwoch von der syrischen Regierung gestattet wurde, offenbar ohne Aufpasser nach Duma zu fahren.

Die Inspektoren der "Organisation für das Verbot chemischer Waffen" (OPCW) können die Vorstadt der syrischen Hauptstadt dagegen noch immer nicht besuchen. Zuerst hatte sich ihre Abreise wegen angeblicher Sicherheitsbedenken verzögert. Als die Inspektoren dann grünes Licht aus Moskau erhielten, wurden sie von Heckenschützen zur Umkehr gezwungen.

OPCW-Auftrag ist es, "Fakten zu erheben, die im Zusammenhang mit Vorwürfen stehen, wonach giftige Chemikalien, angeblich Chlorgas, für feindselige Zwecke in der syrisch-arabischen Republik verwendet wurden". Die Spezialisten sollen nicht herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, sondern ob chemische Waffen verwendet wurden. Es geht um die Sicherstellung von Bodenproben sowie die Entnahme von Blut der Überlebenden. Auch Gespräche gehören zur Beweissicherung, die mit jeden Tag schwieriger wird, da sich die Rückstände des Giftgases natürlich verflüchtigen. Tatsächlich war es die syrische Regierung, die am Tag nach den mutmaßlichen Giftgasangriffen auf eine OPCW-Untersuchung drängte und die Visa der Inspektoren innerhalb weniger Tage ausstellte. Dieses Vorgehen könnte Taktik gewesen sein. In Wirklichkeit sabotierten Damaskus und Moskau die Untersuchung, behaupten westliche Diplomaten.

Deutsche "Chlorbehälter"

Am Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs sind nach russischen Angaben Chemikalien aus deutscher und britischer Produktion gefunden worden. Syrische Regierungstruppen seien auf "Chlorbehälter" aus Deutschland und auf Rauchgranaten aus Großbritannien gestoßen, teilte gestern das russische Außenministerium mit. Welche Schlüsse aus den angeblichen Funden zu ziehen seien, ließ Sprecherin Maria Sacharowa offen.

