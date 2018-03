Gestohlenen PC geortet - in Nachbarwohnung

BERLIN. Nachdem Einbrecher einer 46-jährigen Berlinerin ihren Laptop sowie den WLAN-Router gestohlen hatten, ortete die Frau die Geräte. Als sie sah, wo die Diebe zu Hause sind, staunte sie nicht schlecht.

Ihre Nachbarn, zwei Männer im Alter von 27 und 32 Jahren, sind für den Einbruchdiebstahl verantwortlich. Die Geräte wurden in ihrer Wohnung in Weißensee gefunden.

Am Mittwoch nahmen Beamte die Verdächtigen in der Wohnung fest, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.

