Gesetzesentwurf für Wiedereinführung von fünf Feiertagen

ROM. Drei Senatoren der Südtiroler Volkspartei (SVP) haben dem Parlament in Rom einen Gesetzentwurf eingereicht, mit dem fünf Feiertage, die 1977 abgeschafft worden waren, wieder eingeführt werden sollen.

Dies berichteten italienische Medien. In der EU liegt Italien mit elf Feiertagen im unteren Bereich. Österreich hat 15.

Der Gesetzentwurf sieht die Wiedereinführung des Josefitags (19. März) vor. Des weiteren sollten der Pfingstmontag, Fronleichnam, Christi Himmelfahrt sowie Peter und Paul (29. Juni) wieder als Feiertage gelten. Diese Feiertage wurden in Italien 1977 im Zuge der Erdölkrise abgeschafft und seitdem nicht mehr als gesetzlich arbeitsfreie Feiertage begangen. Auch die katholische Kirche in Italien begeht Christi Himmelfahrt und Fronleichnam nicht am eigentlichen Festtag (jeweils ein Donnerstag), sondern am darauffolgenden Sonntag.

Diese Verlegung nehme dem Fest den Festcharakter und die gebührende Würde, denn abgeschaffte Feiertage würden vergessen, kritisierten die Initiatoren der Kampagne für die Wiedereinführung der fünf Feiertage. Die Abschaffung habe der Wirtschaft kaum etwas gebracht.

