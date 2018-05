Geschützte Tiere: Illegaler Handel im Netz floriert

PARIS. Von Elfenbein bis zu lebenden Bären: Der illegale Online-Handel mit geschützten Tierarten floriert.

Wie der International Fund for Animal Welfare (IFAW) am Mittwoch mitteilte, ergab eine sechswöchige Auswertung im Internet eine besorgniserregend hohe Zahl an Angeboten: Gefunden wurden 11.772 Tiere oder Tierteile in 5381 Anzeigen verteilt über 106 Websites und Online-Plattformen.

Durchforstet wurde das Internet in Deutschland, Russland, Frankreich und Großbritannien. Die angebotenen Tiere und Tierteile hatten einen Gesamtwert von 3,2 Millionen Euro. In mehr als vier Fünfteln der Fälle handelte es sich um lebende Tiere, insbesondere um Wasserschildkröten (45 Prozent), Vögel (24 Prozent) und Säugetiere (fünf Prozent). 80 bis 90 Prozent der Angebote seien illegal, sagte die IFAW-Chefin für Frankreich und das frankophone Afrika, Céline Sissler-Bienvenue.

